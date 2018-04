Facebook-Aktie: Risiko bleibt hoch - Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.

Die Charttechnik der Facebook-Aktie verbessere sich. Doch der Datenskandal um Cambridge Analytica und die Diskussion um die Privatsphäre der User sei noch nicht ausgestanden.

Facebook müssten im Umgang mit Daten klare gesetzliche Regeln gesetzt werden. Zudem sollte der Internetgigant offenlegen müssen, welche Daten erhoben würden, denn zumindest der Preis, den der Kunde für die Nutzung des sozialen Netzwerkes zahle, müsse bekannt sein. Vor der Regulierung, könne nach Ansicht des AKTIONÄR trotz der weiterhin hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung keine Empfehlung zum Nachkauf ausgesprochen werden.

Anleger sollten bei der Facebook-Aktie dabei bleiben und die Situation weiter beobachten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der unter folgendem Link.

Kurzprofil Facebook Inc.:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.04.2018/ac/a/n)