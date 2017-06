NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (06.06.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie: Neues Allzeithoch! AktienanalyseGestern kletterte die Aktie von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) erneut auf ein neues Rekordhoch, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit den Zahlen nach dem ersten Quartal habe Facebook die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen können. So habe der Internet-Riese von Januar bis März einen Gewinn je Aktie von 1,04 US-Dollar erzielt. Zum Vergleich: Erwartet worden seien lediglich 0,87 Dollar.In charttechnischer Hinsicht seien sowohl der langfristige wie auch der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Letzterer sei zu Beginn des Jahres gestartet worden und verlaufe aktuell bei etwa 147 Dollar. Eine weitere Unterstützungsmarke bietet das Kurstief von Mai bei 144,42 Dollar. (Veröffentlicht am 06.06.2017)