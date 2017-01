Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

117,677 EUR -1,28% (12.01.2017, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

125,44 USD -0,52% (12.01.2017, 15:44)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie: Hier sieht es nicht schlecht aus - Q4-Zahlen sind das nächste Highlight - AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Die Tech-Aktien hätten sich gestern relativ gelassen gezeigt. Während der Trump-Rede habe es keine größeren verbalen Angriffe auf die Branche gegeben.Bei Facebook sehe es laut dem Aktienprofi momentan ohnehin nicht schlecht aus. Mark Zuckerberg habe einige tolle Ideen, wie er das noch weiter ausbauen wolle. Das nächste Highlight bei Facebook würden die Zahlen für das 4. Quartal sein. Der Börsenexperte verweise darauf, dass Facebook momentan sehr viel mit Werbung experimentiere, die in Videos geschaltet werde. Facebook sei aktuell die Nummer zwei nach YouTube. Das könnte schnell zu einem großen Geschäft von Facebook werden. Man müsste dafür 2017, 2018 vielleicht Jahresumsätze von 1 Mrd. USD ansetzen. Bei Instagram sollte das ebenfalls ausprobiert werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.01.2017)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:117,70 EUR -0,97% (12.01.2017, 15:40)