Xetra-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

11,705 EUR +8,33% (06.06.2017, 10:41)



ISIN Fabasoft-Aktie:

AT0000785407



WKN Fabasoft-Aktie:

922985



Ticker-Symbol Fabasoft-Aktie:

FAA



Kurzprofil Fabasoft AG:



Die Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) mit Sitz in Linz (Österreich) ist ein 1988 gegründeter Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im elektronischen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Softwareprodukte und Cloud-Produkte von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, prozessorientierte Bearbeiten, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen.



Diese Funktionalitäten werden sowohl im Rahmen von On-Premises-Installationen in den Rechenzentren der Kunden als auch als SaaS- und Cloud-Services genutzt. Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem Appliance-Konzept eine bequeme und zeitsparende Möglichkeit, den Kunden standardisierte Gesamtsysteme (Hardware und Software) für die Nutzung in ihren Rechenzentren zur Verfügung zu stellen. Die Fabasoft Private Cloud, Mindbreeze InSpire (Link öffnet in einem neuen Fenster) sowie Secomo (Verschlüsselungssystem für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) stehen als solche Appliances zur Verfügung. (06.06.2017/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA).Über die österreichische Fabasoft hätten die Experten schon mehrfach in der Vorstandswoche berichtet. Die Aktie notiere inzwischen bei über 10 Euro. Anfang August des vergangenen Jahres hätten die Experten die Aktie bei Kursen von über 5 Euro zum Kauf empfohlen. Ihr damaliger Versuch, das Papier auch in ihr Vorstandswoche-Musterdepot aufzunehmen, habe leider aufgrund eines zu geringen Limits nicht geklappt. Schade. Die Rally in dieser Aktie werde weitergehen. Viele Investoren hätten die Story noch gar nicht registriert. Das liege auch daran, dass das Fabasoft-Management eine gruselige IR-Arbeit betreibe. Sie wissen, dass das traditionelle Geschäft von Fabasoft eher langweilig ist, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de".Highlight von Fabasoft sei die Beteiligung in Höhe von 65% an der Mindbreeze GmbH. Das sei ein Anbieter von Softwareprodukten für das schnelle und intuitive Finden von relevanten Fakten in Unternehmensdaten und im Internet. Die beiden Produkte Mindbreeze InSite und Mindbreeze InSpire würden eine konsolidierte Sicht auf das Unternehmenswissen für eine rasche Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbelangen ermöglichen. Mindbreeze habe sich jüngst sogar im Gartner "Magic" Quadranten für "Insight Engines" im Quadranten "Challengers" positioniert. Mindbreeze habe die höchste Auszeichnung in der Kategorie "Ability to Execute" erhalten. Ein echter Ritterschlag für die kleine und recht unbekannte Firma, die allerdings schon eine knackige Kundenliste aufweisen könne und jüngst einen neuen Großkunden aus der Pharmaindustrie habe gewinnen können.Die Fabasoft-Aktie ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 06.06.2017)Börsenplätze Fabasoft-Aktie: