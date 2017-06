XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (02.06.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktie: Rücksetzer wieder ausgebügelt - AktienanalyseDer Schmierstoff-Hersteller FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist mit einem kräftigen Umsatzplus ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien von Januar bis Ende März um zwölf Prozent auf 618 Mio. Euro geklettert. Geografisch hätten insbesondere die Regionen Asien-Pazifik und Afrika mit einem Zuwachs 25,1 Prozent herausgeragt. Europa sei dank einer besseren Einwicklung in Deutschland und Großbritannien um 5,3 Prozent gestiegen. Beim operativen Ergebnis habe es ebenfalls zweistellige Zuwachsraten gegeben. Das EBIT sei um elf Prozent auf 94 Mio. Euro gestiegen. Unterm Strich seien mit 66 Mio. sogar 13 Prozent mehr hängen geblieben. In erster Reaktion sei die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie dennoch um rund zwei Prozent abgerutscht.Als Haar in der Suppe habe sich die Profitabilität im asiatisch-pazifischen Raum erwiesen, die hinter den Erwartungen geblieben sei. Zudem, so Vorstandschef Stefan Fuchs, dürften sich die Zuwächse aus dem ersten Jahresviertel nicht in gleicher Höhe fortsetzen. Der Konzern stelle daher für 2017 weiterhin ein organisches Wachstum von vier bis sechs Prozent sowie einen Anstieg des operativen Ergebnisses von ein bis fünf Prozent in Aussicht - mögliche Übernahmen nicht mit eingerechnet.