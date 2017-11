Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

46,149 EUR -0,53% (21.11.2017, 14:59)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (21.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 46 auf 45 Euro.Während sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Jahresviertel wieder etwas beschleunigt habe und erfreulicherweise volumengetrieben überwiegend organischen Ursprungs gewesen sei, habe sich die Ergebnisschwäche, unter der das Mannheimer Unternehmen bereits in Q2 gelitten habe, in Q3 fortgesetzt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Belastung durch höhere Rohstoffkosten, die durch die Anhebung der Absatzpreise nur mit zeitlicher Verzögerung weitergegeben werden könnten, ist offenbar so ausgeprägt, dass mittlerweile auch die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 habe gesenkt werden müssen. Angesichts des verhaltenen Gewinnausblicks für das laufende Jahr erscheine die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie auch nach der jüngsten Kurskorrektur noch recht anspruchsvoll bewertet.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie bestätigt und das Kursziel von 46 auf 45 Euro reduziert. (Analyse vom 21.11.2017)XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:46,25 EUR -0,08% (21.11.2017, 15:47)