Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (25.05.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 42 auf 46 Euro.Der Mannheimer Konzern habe für das Auftaktquartal 2017 sehr gute Zahlen veröffentlicht, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Vor allem das organische Wachstum habe beeindruckt. Weniger überzeugend sei dagegen die Margenentwicklung gewesen. Offenbar hätten einige Investoren damit gerechnet, dass sich die im Vorjahr zugekauften Aktivitäten mit geringerer Rentabilität schneller auf das Margenniveau des angestammten Geschäfts bringen lassen würden. Entsprechend enttäuscht sei die Reaktion auf die Zahlen an der Börse ausgefallen. Noch mehr gedämpft habe die Börsenstimmung aber, dass der Vorstand trotz der guten Entwicklung in Q1 den Ausblick für das Gesamtjahr 2017 nicht angehoben habe. Auch wenn Strauß die Einschätzung teile, dass die Guidance nun etwas zu vorsichtig sei, halte er die Bewertung der FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie auf dem aktuellen Kursniveau bereits für sehr anspruchsvoll.Sein Kursziel hat Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, zwar in einer aktuellen Aktienanalyse unter Berücksichtigung der Q1-Zahlen von 42 auf 46 Euro erhöht, die Empfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie lautet aber unverändert "halten". (Analyse vom 24.05.2017)