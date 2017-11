Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

44,089 EUR +0,69% (30.11.2017, 14:52)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (30.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktie: Auf dem absteigendem Ast - AktienanalyseDie Preise für Rohstoffe sind zuletzt merklich gestiegen. Das bekommt auch der Schmierstoff-Spezialist FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) aus dem MDAX zu spüren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz eines Umsatzanstiegs von zehn Prozent auf 1,86 Mrd. Euro in den ersten neun Monaten habe der Konzern beim operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) nur ein mageres Plus von zwei Prozent auf 281 Mio. Euro geschafft. Die Jahresziele seien daher nicht mehr zu erreichen. Der Konzern erwarte nun ein EBIT knapp unter bzw. auf dem Vorjahresniveau von 371 Mio. Euro. Zuvor habe der Konzern einen Anstieg von einem bis fünf Prozent in Aussicht gestellt.Die Gewinnwarnung sei an der Börse überhaupt nicht gut angekommen. Auf Monatssicht habe das Papier von FUCHS PETROLUB mehr als neun Prozent verloren. Der Aufwärtstrend sei damit endgültig gebrochen. Mit dem Unterschreiten der 46-Euro-Marke sei zudem ein Doppeltop aktiviert worden - die charttechnischen Vorzeichen seien also alles andere als konstruktiv.Für zusätzlich schlechte Stimmung würden die Analysten sorgen. Sie haben die Kursziele für die FUCHS PETROLUB-Aktie nach den Zahlen reihenweise nach unten genommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:44,07 EUR +0,62% (30.11.2017, 14:39)