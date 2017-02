Kursziel

FUCHS PETROLUB-Aktie

(EUR) Rating

FUCHS PETROLUB-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 37,2 Hold Berenberg Bank Andrew Heap 02.12.2016 34 Sell Baader Bank Markus Mayer 16.01.2017 37 Verkaufen Independent Research Bernhard Weininger 16.01.2017 47 Accumulate Equinet Knud Hinkel 17.01.2017 37 Reduce Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 08.02.2017

Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

43,242 EUR -0,65% (14.02.2017)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB AG:



Die FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) wurde 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet und ist heute ein Konzern von globaler Reichweite und unter den unabhängigen Unternehmen der weltweit größte Anbieter von Schmierstoffen.



FUCHS hält Spitzenpositionen: Mit einem vollständigen Sortiment von Schmierstoffen als Kernprogramm. Mit maßgeschneiderten Speziallösungen für verschiedene Marktnischen neben Standardprodukten. Mit umfassenden Beratungs- und Serviceleistungen.



FUCHS bietet Schmierstoffe für hunderte von Anwendungsgebieten - darunter Schmierstoffe für Auto- und Motorradfahrer, Gütertransport, Personenverkehr, Stahlindustrie, Bergbau, Fahrzeug- und Maschinenbau sowie die Bauwirtschaft und den Agrarbereich.



Die einheitliche Politik der Unternehmensgruppe in allen konzeptionellen und strategischen Fragen schöpft die Synergieeffekte optimal aus, die beim weltweiten Zusammenwirken der Einzelgesellschaften entstehen. Internationale Ressourcen werden so wirtschaftlich und wirksam eingesetzt, dass sie dem Kunden vor Ort unmittelbar zugutekommen.



Der Konzern beschäftigt in Europa und Übersee nahezu 4.000 Mitarbeiter in 50 operativ tätigen Gesellschaften. (15.02.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie der FUCHS PETROLUB AG (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) vor Quartalszahlen zu? 34 oder 47 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur FUCHS PETROLUB-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.FUCHS PETROLUB wird am 16. Februar die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der FUCHS PETROLUB-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der equinet AG, Knud Hinkel, in seiner FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse vom 17.01.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Wertpapier mit dem Rating "accumulate" und einem Kursziel von 47 Euro wieder in die Bewertung auf. Der Aktienanalyst rate Anlegern, zu den aktuellen Kursen eine erste Position in der FUCHS PETROLUB-Aktie zu eröffnen und zuzukaufen, sobald es zu zeitweiligen Rücksetzern komme. Die FUCHS PETROLUB-Aktie gehöre laut Hinkel zu den hochwertigsten Anlagemöglichkeiten in der deutschen und europäischen Chemiebranche. Somit sei sie ein Kern-Investment für langfristige Investoren.Die niedrigste Kursprognose für die FUCHS PETROLUB-Aktie kommt von der Baader Bank. Markus Mayer, Aktienanalyst der Baader Bank, hat sein Votum für die Aktie am 16.01.2017 bei "sell" belassen. Das Kursziel werde weiterhin bei 34,00 EUR gesehen. Die Q4-Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, so der Analyst. Sie würden jedoch nichts an seiner vorsichtigen Einschätzung des Unternehmens ändern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur FUCHS PETROLUB-Aktie?Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:43,485 EUR -0,26% (14.02.2017)