Kursziel

FUCHS PETROLUB-Aktie

(EUR) Rating

FUCHS PETROLUB-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 43 Verkaufen Independent Research Bernhard Weininger 06.11.2017 41 Hold Deutsche Bank Uwe Schupp 03.11.2017 48 Hold Commerzbank Michael Schäfer 02.11.2017 48 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 01.11.2017 42 Sell Berenberg Bank Sebastian Bray 31.10.2017 39 Reduce Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 27.10.2017 50 Hold Baader Bank Markus Mayer 27.10.2017 - Verkaufen DZ BANK Heinz Müller 24.10.2017 47 Neutral Equinet Knud Hinkel 24.10.2017 46 Halten NordLB Thorsten Strauß 10.08.2017 53,50 Buy UBS Benedikt Orzelek 03.07.2017 53,50 Buy UBS Benedikt Orzelek 03.07.2017

XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

46,75 EUR +0,09% (10.11.2017)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

46,83 EUR +0,03% (10.11.2017)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (13.11.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie der FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) nach Quartalszahlen zu? 53,50 oder 39 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur FUCHS PETROLUB-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.FUCHS PETROLUB hat am 27. November seine Quartalszahlen präsentiert. Das Der Konzern hat in den ersten neun Monaten 2017 den Umsatz um 9% auf 1.862 Mio. EUR (1.703) gesteigert. Er ist organisch um 8% gewachsen, insbesondere in den Regionen Asien-Pazifik, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Das EBIT ist um 2% auf 281 Mio. EUR (276) und das Ergebnis nach Steuern um 3% auf 198 Mio. EUR (191) gewachsen. Das Ergebnis je Stamm- bzw. Vorzugsaktie erhöhte sich auf 1,42 EUR (1,37) bzw. 1,43 EUR (1,38).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der FUCHS PETROLUB-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Benedikt Orzelek, in seiner FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse vom 03.07.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Wertpapier weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 49,00 auf 53,50 Euro erhöht. Die Strategie des Mannheimer Konzerns, identische Produktionsanlagen in Europa, den USA und China zu errichten, sei mit Blick auf die Ansprechbarkeit der Kunden einmalig, so der Analyst. Zudem könnte FUCHS PETROLUB damit sein technologisches Wissen voll ausschöpfen. Insgesamt könnte dies zu einer Freisetzung von Betriebskapital (Working Capital) führen. Orzelek habe sein Bewertungsmodell überarbeitet.Die niedrigste Kursprognose für die FUCHS PETROLUB-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 39,00 Euro. Martin Rödiger, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat sein Votum für die Aktie am 27.10.2017 bei "reduce" belassen. Nach der letzten Gewinnwarnung hätten die von dem Unternehmen vorgelegten endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal nicht mehr überrascht, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur FUCHS PETROLUB-Aktie?Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: