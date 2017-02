Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zur Debatte um die Pkw-Maut erklärt das FDP-Präsidiumsmitglied und Sprecher der FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz Christian Dürr:



"Die Pkw-Maut ist die Mühe nicht Wert. Die Bundeskanzlerin muss dem Maut-Wahnsinn endgültig eine Absage erteilen - und das am besten noch vor der Bundestagswahl. Diese Maut war von Beginn an nur als Wahlkampfschlager der CSU geplant. Ihre Umsetzung dient lediglich der Gesichtswahrung von Horst Seehofer und erfüllt nur einen einfältigen Zweck: Wie Du mir, so ich Dir. Ausländer sollen bestraft werden, weil deutsche Autofahrer im Ausland schließlich auch bezahlen müssen. Neben all den aufgekommenen Zweifeln an der Rentabilität dieses Projekts sollte die Bundesregierung mittlerweile erkannt haben, dass die Maut nicht nur für die deutschen Steuerzahler, sondern auch für ganz Europa mehr Schaden anrichtet, als Nutzen bringt. Eine Maut, die Autofahrer aufgrund ihrer Herkunft bestraft, ist Gift für Europa." (10.02.2017/ac/a/m)





