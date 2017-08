NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



(18.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Phil Gresh von J.P. Morgan Securities:Phil Gresh, Aktienanalyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine neutrale Sichtweise bezüglich den Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Darren Woods, CEO von Exxon Mobil Corp., habe sich anlässlich eines Treffens im Hinblick auf die langfristigen Perspektiven des Energiemarktes optimistisch geäußert.Woods habe insbesondere die Fähigkeiten von Exxon Mobil hervorgehoben in einem Abwärtszyklus antizyklisch investieren zu können. Woods gehe nicht davon aus, dass der Zyklus schon am Ende sei. Allerdings könnten sich das Timing und die Amplitude kurzfristig ein wenig ändern.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und senken das Kursziel von 81,00 auf 80,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:65,15 EUR -0,03% (18.08.2017, 14:30)Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:65,13 EUR +0,12% (18.08.2017, 14:56)