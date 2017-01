Nasdaq-Aktienkurs Expedia-Aktie:

Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (03.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) unter die Lupe.Expedia möchte die erste Reiseagentur sein, die mit 100 Milliarden Dollar bewertet sei. Dieses Ziel sei aber im Dezember weiter weg gerückt - das Unternehmen habe allein im letzten Monat des Jahres drei Milliarden Marktkapitalisierung verloren. Um ein weiteres Schwinden der Milliarden zu verhindern, setze Expedia nicht nur auf seine starken und wachsenden Marken wie HomeAway und Hotels.com, sondern auf technologische Innovation.Expedias Konsolidierung nach Erreichen des Jahreshochs halte dank des schwachen Trivago-IPO weiter an - seit Jahreshoch minus 15 Prozent. Der US-Titel sei unter die mehrfach getestete Unterstützung im Bereich 118 Dollar gerutscht und habe die 200-Tage-Linie in einer bullishen Manier durchbrochen.Investoren sollten den Stopp des AKTIONÄRS bei 95 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 03.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Expedia-Aktie:110,007 EUR +1,88% (03.01.2017, 16:13)