SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

0,42 CHF 0,00% (30.08.2017, 10:00)



ISIN Evolva Holding-Aktie:

CH0021218067



WKN Evolva Holding-Aktie:

A0EAKH



Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ADF



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

EVE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ELVAF



Kurzprofil Evolva Holding SA:



Evolva Holding (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach b/Basel, Schweiz. Evolva Holding ist in der Entwicklung von Inhaltstoffen für Gesundheits- und Wellnessprodukte und Nahrungsmittel einschließlich Stevia, Vanille, Safran und Resveratrol sowie für die Pharmazie aktiv. Das Unternehmen setzt dabei biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. (30.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Evolva Holding-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Evolva Holding-Aktie (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF).Abgang von drei Mitgliedern des Group Management Team (GMT): Pascal Longchamp, Evolvas Chief Business Officer, Jorgen Hansen, Chief Scientific Officer, sowie Panchapagesa Murali, Managing Director und CEO von Evolva India, würden das Unternehmen bis spätestens Ende Jahr verlassen. CEO Simon Waddington werde vorübergehend die Leitung von F&E übernehmen.Drastische Senkung des Betriebsaufwands: Es werde zu einer umfassenden Standortkonsolidierung kommen, um die F&E-Arbeit künftig primär auf Reinach (CH) zu konzentrieren. Zudem habe Evolva angekündigt, die Belegschaft von derzeit 178 Vollzeitstellen auf rund 100 zu reduzieren und dadurch die Betriebskosten um ca. 30% (VontE: -28%) bzw. CHF 11 Mio. zu senken. Evolva rechne 2017 mit einer Belastung von CHF 5 Mio., die Bänziger als Einmalaufwand einstufe. Die Zentralisierung von Labors und Fermentierungsausrüstung werde rund CHF 1 Mio. kosten, wovon der Hauptanteil 2017 verbucht werde.Nach der Ernennung des neuen CEO Simon Waddington sei dies der zweite notwendige Schritt, um das Unternehmen zu sanieren. Die Kosteneinsparungen lägen im von Bänziger erwarteten Bereich. Der nächste erforderliche Schritt in der Sanierung sei die Bekanntgabe eines Updates zur kommerziellen Strategie (Q3 17) und zur benötigten Finanzierung. Bänziger beziehe bereits eine potenzielle Kapitalerhöhung von CHF 60 Mio. in ihr Modell ein, die sich auch auf das Kursziel niederschlage.Börsenplätze Evolva Holding-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:0,345 EUR -0,29% (30.08.2017, 09:20)