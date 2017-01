Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone blieb eine Überraschung bei der finalen Veröffentlichung zu den Einkaufsmanagerindices aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Anstieg von 53,7 auf 54,9 Punkte im Dezember bestätigt worden. Dies sei immerhin das höchste Niveau seit Frühjahr 2011. Erfreulich sei dabei, dass sich die Stimmungsaufhellung über alle großen Volkswirtschaften erstreckt habe. Der Euro habe hieraus jedoch kein Kapital schlagen können und sei zum US-Dollar wieder unter die Marke von 1,05 USD zurückgefallen und dürfte heute um diese Marke pendeln. (03.01.2017/ac/a/m)







