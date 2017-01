Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schnellschätzung des Markit Instituts für den Einkaufsmanagerindex in der Eurozone wies im Dezember für das Verarbeitende Gewerbe einen deutlich höheren Wert aus als noch im Vormonat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit 54,9 Indexpunkten sei gar das höchste Umfrageergebnis seit April 2011 erzielt worden. Auch die Unternehmen in Deutschland und Frankreich würden sich zum Jahreswechsel 2016/17 optimistisch zeigen: Hier hätten ebenfalls neue Jahreshochs ermittelt werden können. Die Belebung der globalen Nachfrage habe dabei sicher ebenso für bessere Bewertungen gesorgt wie der schwächere Euro und die Hoffnung auf eine fiskalpolitische Neuorientierung durch die neue Trump- Administration in den USA ab Januar 2017.



Zuletzt hätten die harten Konjunkturdaten aus der Industrie jedoch noch enttäuscht. Einzig der überraschend starke Anstieg bei den Auftragseingängen in Deutschland vom Oktober (+4,9% gg. Vm.) habe hier positiv hervorstechen können. Folge die Output-Entwicklung indes den verbesserten Sentimentwerten, dürfte die Eurozone das BIP-Momentum aus dem 3. Quartal (0,3% gg. Vq.) mindestens aufrechterhalten und die Basis für einen soliden Start in das neue Jahr legen. Ob und wie positiv sich die mit den konstruktiven Stimmungsindikatoren verbundenen Hoffnungen erfüllen würden, bleibe allerdings abzuwarten. (02.01.2017/ac/a/m)







