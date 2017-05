Es sei ein Debakel für die ökonomische Zunft. In Studie für Studie werde vorgerechnet, dass Personenfreizügigkeit und freie Märkte wirtschaftliche Vorteile hätten: Unternehmen würden von der größeren Anzahl an potenziellen Arbeitskräften profitieren, eine florierende Wirtschaft erwirtschafte höhere Steuereinnahmen, Zuwanderer würden bessere Arbeitsmarktchancen nutzen und zurückbleibende Verwandte würden von den Rücküberweisungen profitieren. Also eine Win-win-Situation für Auswanderungs- und Zuwanderungsländer. Nur empfinde dies ein großer Teil der Bevölkerung leider so nicht. Dieser möchte die Zuwanderung begrenzen und habe populistischen Kandidaten auch in diesem Jahr einen enormen Zulauf beschert.



Ein Grundproblem sei, dass die Debatte um Freizügigkeit falsch geführt werde. Ökonomen würden sie häufig genau wie Freihandel behandeln. Kritik an ihr würden Ökonomen daher häufig damit beantworten, dass die Mobilitäts- oder Globalisierungsgewinne besser umverteilt werden sollten als bislang. Dieses Argument widerspreche klar der ebenso häufig vorgebrachten These, dass die europäischen Sozialsysteme überlastet und nicht nachhaltig seien. Schließlich könne eine stärkere Umverteilung auch nur für die absoluten Einkommenseinbußen von Zuwanderung oder Globalisierung kompensieren. Sie helfe nicht, wenn sich der wirtschaftliche Status im Vergleich zu anderen Gesellschaftsteilen verschlechtere. Nicht zufällig würden sich aber die meisten Armuts- oder Wohlstandsdefinitionen aus einem Vergleich mit dem Gesellschaftsmedian ableiten.



Politiker, die das realisiert hätten, würden Personenfreizügigkeit daher häufig als Konzession darstellen, die gemacht werden müsse, um den freien Handel von Gütern und Dienstleistungen sowie die Kapitalmobilität des EU-Binnenmarktes realisieren zu können. Tatsächlich vereinfache Personenfreizügigkeit die anderen drei Freiheiten und eine gemeinsame Geldpolitik. Wenn zu große Bevölkerungsanteile sie aber nur als notwendige Konzession und nicht als Vorteil, Freiheit oder Wert an sich ansehen würden, sollten Ökonomen darüber diskutieren, ob man sie tatsächlich für die ganze EU brauche. Sie sollten zeigen, welche konkreten Vorteile des Binnenmarktes bei einer eingeschränkten Mobilität weggefallen seien. Ohne diese Diskussion werde manchem Personenfreizügigkeit als eine dogmatische Idee erscheinen von Leuten, die einen europäischen Superstaat über die Nationalstaaten würden stülpen wollen, der ihre Integrationsfähigkeit überlaste.



Letztlich werde die Diskussion jenseits von ökonomischen Effizienzgedanken entschieden werden. Nur wenn ihre Befürworter klar machen könnten, welche praktischen Vorteile Freizügigkeit im täglichen Leben habe, und auf welche inzwischen vielleicht als Selbstverständlichkeiten empfundene Freiheiten man sonst verzichten würde, könne sie innerhalb Europas überleben. Nur dann werde es nicht zu weiteren EU-Austritten kommen. Dazu bedürfe es emotionaler und praktischer Argumente und nicht nur Streben nach maximaler Effizienz. (23.05.2017/ac/a/m)





