Wien (www.aktiencheck.de) - Im Lichte gestiegener Verbraucherpreise insbesondere in Deutschland verzeichneten Europas Banken gestern stärkere Kurszuwächse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Gestiegene Inflationserwartungen und damit einhergehend die Aussicht auf wieder höhere Zinsen könnten die Erträge im Kreditgeschäft beleben. Stärker zulegen können hätten insbesondere die Schweizer Banken Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) (+6,4%) und UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) (+4,7%), wo am Tag davor kein Handel stattgefunden habe. In Deutschland habe Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) (+4,3%) die Gewinnerliste im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) angeführt.



In den USA sei General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) zwischenzeitlich unter Druck geraten und dann aber positiv aus dem Handel gegangen (+0,9%), nachdem Trump den Autobauer auf Twitter wegen seiner Produktion in Mexiko kritisiert habe. Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) (+3,8%) habe dagegen verkündet, Pläne zum Bau einer Produktionsstätte in Mexiko aufgeben zu wollen. Darüber hinaus plane Ford für das Jahr 2020 die Einführung eines sportlichen Geländewagens mit Elektroantrieb und einer Reichweite von mindestens 300 Meilen. (04.01.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.