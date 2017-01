Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU hat eine weitere Nothilfe in Höhe von 28,7 Mio. Euro freigeben, um den dringendsten humanitären Bedürfnissen in Afrika und Asien nachzukommen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



"Der Bedarf an humanitärer Hilfe hat im letzten Jahr weltweit ein Rekordniveau erreicht. Wir mobilisieren die letzten Reserven des Kommissionshaushalts von 2016, um dabei zu helfen, die dringendsten Bedürfnisse zu decken, besonders in Ländern, wo die humanitäre Hilfe unterfinanziert ist", so EU-Kommissar Christos Stylianides, zuständig für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement. "Wir werden mit EU-Hilfe auch in 2017 die bedürftigsten Menschen weltweit weiter unterstützen."



Der größte Teil der Soforthilfe, 10 Mio. Euro, geht nach Somalia - ein Land, das unter einer Dürre und dem damit verbundenen Mangel an Nahrung und Wasser leidet. Zusätzliche 8 Mio. Euro sollen Vertriebenen in Afghanistan und afghanischen Flüchtlingen im Iran zugute kommen. Weitere Hilfe geht an bedürftige Menschen in Myanmar, Ägypten und Libyen. (06.01.2017/ac/a/m)







