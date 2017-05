Die gescheiterte Herausforderung europakritischer Parteien in den Niederlanden und Frankreich sowie die laufende globale Konjunkturerstarkung hätten europäische Aktienmärkte bis Ende April angetrieben. Das Risikoumfeld bleibe moderat. Finanzmärkte würden eine Zinserhöhung der FED am 14. Juni nun weitgehend einpreisen. Daher sollte er keine allzu große Überraschung darstellen.



Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG antizipieren zudem eine Fortsetzung des aktuellen Wirtschaftsaufschwungs in Europa bis Jahresende, selbst wenn US Wirtschaftsreformen aufs Eis gelegt werden und die chinesische Wirtschaft leicht abkühlt. Kontinentaleuropäische Volkswirtschaften würden eine nachhaltige Erholung erleben. Die deutsche Wirtschaft sei im ersten Quartal 2017 um 2,6% auf das Jahr hochgerechnet gewachsen, verglichen mit dem Vorquartal. Einkaufsmanagerindices im Verarbeitenden Sektor würden eine deutliche Aktivitätsverbesserung in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien bestätigen. Zudem ziehe der private Konsum in einer Mehrheit der Länder des Euro-Raums inklusiv Deutschland und Frankreich an.



Macron stehe vor großen Herausforderungen als neuer Präsident. Nichtdestotrotz stünden die Chancen nicht schlecht, dass Macron mindestens ein paar Reformen bis Ende 2017 durchbringen könne. Macron genieße zurzeit klaren politischen Zulauf und dürfte zumindest am Anfang eine stabile Regierungskoalition bilden können. Einige überfällige Reformen wie z.B. eine Flexibilisierung der Arbeitszeit in den Unternehmen sowie des Arbeitsrechts seien zudem mehrheitsfähig. Darüber hinaus dürfte Macron aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt haben, dass Reformen hinaufzuschieben, unweigerlich in die Sackgasse führe.



Stimmungsindikatoren für europäische Aktienmärkten hätten hohe Niveaus erreicht. In den kommenden Wochen scheine ein neuer Anlauf zu neuen Höchstständen wahrscheinlich. Investoren könnten während der Parlamentswahlen zum Schluss kommen, dass kurzfristig alle guten Nachrichten weitgehend eingepreist seien. Korrekturperioden bzw. Seitwärtsmärkte seien in den Sommermonaten häufig. Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG empfehlen darum, im dritten Quartal in Schwächephasen zu akkumulieren, denn sie rechnen fest mit einer Fortsetzung der laufenden europäischen Aktienmarkthausse bis Jahresende. (16.05.2017/ac/a/m)







