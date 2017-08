Tradegate-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:

2,57 Euro -0,89% (29.08.2017, 15:56)



NYSE-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:

USD 3,09 -0,32% (29.08.2017, 16:11)



ISIN Silvercorp Metals-Aktie:

CA82835P1036



WKN Silvercorp Metals-Aktie:

A0EAS0



Ticker Symbol Silvercorp Metals-Aktie Deutschland:

S9Y



NYSE-Ticker-Symbol Silvercorp Metals-Aktie:

SVM



Kurzprofil Silvercorp Metals Inc.:



Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, NYSE-Ticker-Symbol: SVM) ist ein in Kanada beheimatetes Minenunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das Betätigungsfeld umfasst Übernahmen, die Exploration und Entwicklung von Edel- und Basismetallvorkommen. Die produzierenden Minen von Silvercorp Metals und andere Entwicklungsprojekte befinden sich in China.

(29.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Silvercorp-Aktienanalyse von Analyst Joseph Reagor von Roth Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Joseph Reagor, Aktienanalyst von Roth Capital, die Aktien des Silberminen-Betreibers Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, NYSE-Ticker-Symbol: SVM) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Silvercorp Metals Inc. stehe im Bergbaugeschäft für einen modernen Ansatz. Die Analysten von Roth Capital sind der Auffassung, dass Silvercorp die Möglichkeit habe die Cash flows für neue Projekte und mögliche M&A-Aktivitäten einzusetzen.Analyst Joe Reagor hält die Silvercorp-Aktie für unterbewertet. Der China-Discount wegen der zu negativen Wahrnehmung der politischen Risiken falle übermäßig hoch aus.Die Aktienanalysten von Roth Capital beginnen in ihrer Silvercorp Metals-Aktienanalyse die Bewertung mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 3,50 USD.Stuttgart-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:2,58 Euro +5,31% (29.08.2017, 15:53)