Für die zweite Welle des HFCS wurden 2013 und 2014 insgesamt 84.000 Haushalte in 18 Euro-Ländern sowie in Polen und Ungarn befragt. Im Rahmen des HFCS werden Daten zu den Aktiva und Passiva sowie zu Einkommen und Konsum der privaten Haushalte erhoben. Sie geben Einblick in das Verhalten und die finanzielle Lage der Privathaushalte und sind daher für die Geldpolitik und die Finanzstabilität von hoher Relevanz.



Die Angaben zeigen, dass die Vermögensverteilung - wie bereits in der ersten Befragung und wie auch in anderen entwickelten Regionen der Fall - schief ist. Der mittlere Haushalt, der die reichere Hälfte der Bevölkerung von der ärmeren Hälfte abgrenzt, besitzt ein Nettovermögen von 104.100 Euro. Dagegen beträgt das Nettovermögen des 90. Perzentils (d.h. des Haushalts, der die ärmsten 90% der Bevölkerung von den reichsten 10% trennt) 496.000 Euro.



Der Rückgang des Nettovermögens war in erster Linie durch eine Wertminderung der Vermögenswerte bedingt. Das Ausmaß variiert von Land zu Land aufgrund unterschiedlicher Immobilienmärkte und Wohneigentumsquoten. In geringerem Maße war die Abnahme des Nettovermögens auch auf einen wertmäßigen Anstieg der Verbindlichkeiten zurückzuführen, der vor allem von privaten Haushalten am oberen Rand der Nettovermögensverteilung ausging.



Die Vermögensungleichheit hat den Umfrageergebnissen zufolge im Zeitraum von 2010 bis 2014 geringfügig zugenommen. Der Gini-Koeffizient, ein gängiger Indikator für die allgemeine Vermögensungleichheit, kletterte von 68,0% auf 68,5% - eine Veränderung, die innerhalb der Marge für Messfehler liegt. Ein Gini-Koeffizient von 0% entspricht einer völligen Vermögensgleichheit, ein Wert von 100% zeigt eine maximale Ungleichheit an (in diesem Fall würde sich das gesamte Vermögen im Besitz eines einzigen Haushalts befinden). (23.12.2016/ac/a/m)







