Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Während die Italiener sich weltweit darauf vorbereiten, ihr Team in ein paar Wochen beim Champions League Finale in Cardiff gegen Titelverteidiger Real Madrid zu bejubeln, feiert Juventus jetzt schon, auf Grund eines gigantischen Sieges. Seit Anfang der Saison lag der Preis für die Juventus-Aktie bei 0,30/0,31 EUR, aber die Erfolge in der Champions League und in anderen Turnieren haben dazu geführt, dass der Wert um das 3-fache anstieg und nun bei knapp 0,85 EUR liegt (am 2.5.17 lag die Aktie sogar bei 0,97 EUR). Das ist der höchste Wert, den die Aktie seit 2010 erreicht hat und das erste Zeichen der Erholung, seit den Einbrüchen im Jahr 2011.Für jene, denen der Einbruch vor 6 Jahre nichts sagt - in der Zeit sank der Aktienkurs aufgrund der libyschen Revolution und der 7,5-prozentigen Beteiligung der libyschen ausländischen Investmentgesellschaft, die die Anteile für Anleger nahezu toxisch machte, von 0,93 EUR auf nur 0,15 EUR.Mit dem Champions League Finale in ein paar Wochen und der guten Chance, die Juventus dank des erfolgreichen Spielers Gonzalo Higuain hat, sitzt die Aktie gerade auf heißen Steinen - Sie wird entweder steigen, wenn das Team es schafft die Trophäe in den Händen zu halten, oder sinken. Ganz gleich, wie das Spiel ausgeht, es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs wieder dort endet, wo er Anfang dieses Jahres war. Und der Erfolg des Vereins wird sich auch weiter in der Aktie zeigen. Also, ganz gleich, ob Ihr mit euren Fußball Sportwetten Glück hattet, ein paar 100 Euro über habt, oder einfach mal was anderes ausprobieren möchtet - werft einen Blick auf den Aktienmarkt wo Juventus (BIT: Juve) sich als goldene Gans erweisen kann, wenn die Mannschaft die Champions League gewinnt und endlich den Pokal holt, der ihnen schon seit 1995/96 ausweicht. Viel Glück Euch allen! (24.05.2017/ac/a/a)