Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (03.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epigenomics-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Molekulardiagnostik-Unternehmens Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) unter die Lupe.Endlich ein Lebenszeichen bei Epigenomics: Das U.S. Department of Veterans Affairs ordere den Darmkrebsvorsorgetest Epi proColon. Nach dieser Nachricht habe die Epigenomics-Aktie kräftig zugelegt und ein starkes Kaufsignal geliefert. Zum einen habe die 200-Tage-Linie durchbrochen und die Hürde bei 5,00 Euro geknackt werden können. Zum anderen sei es gelungen, den seit April bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen. Trotzdem bleibe der Biotech-Titel hochspekulativ.Risikobewusste Neueinsteiger sollten eventuelle Rücksetzer bei der Epigenomics-Aktie abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2017)XETRA-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:5,25 EUR +11,16% (03.03.2017, 16:23)