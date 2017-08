Linz (www.aktiencheck.de) - Unmittelbar nach der Abstimmung zum Brexit meldete das Vereinigte Königreich über Monate hinweg überraschend starke Wirtschaftsdaten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten



Heute lägen die Fakten am Tisch und die ersten "Panikreaktionen" hätten sich relativiert. Der kurzfristige Aufschwung der britischen Exporte sei der Pfund-Schwäche geschuldet. Der Konsum habe, aus Angst vor Lieferengpässen und einer möglichen Verteuerung bei ausländischen (Europa) Produkten, als Folge des Brexits angezogen. Die Wirtschaftsprognosen für England lägen derzeit für 2017 bei 1,5% und für 2018 bei 1,3%. Die größte Belastung für das Pfund würden aber die laufenden Verhandlungen zum Ausstieg aus der EU darstellen. Zu viele Themen müssten noch ausverhandelt werden. Politische Verhandlungen über die Stabilität und die Zukunft eines Landes würden für Unsicherheit sorgen. Der Devisenmarkt sei zu über 90% von Spekulanten dominiert. Unsicherheit sei hier fehl am Platz und schade einer Währung, nicht nur kurzfristig. (24.08.2017/ac/a/m)





