Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,54 EUR +0,56% (23.05.2017, 11:04)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ Environnement (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (23.05.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Engie sei in Exklusivverhandlungen über den Verkauf eines 70%-igen Anteils an ihren internationalen E&P-Aktivitäten (2P-Reserven per 31.12.2016: 672 Mio. Barrel Öläquivalent (BOE); Öl- und Gasförderung 2016: 148.000 BOE pro Tag; Felder in Großbritannien, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Indonesien, Algerien, Ägypten) an Neptun Energy eingetreten. Der Transaktionswert (100%) betrage 4,7 Mrd. Euro. Den Unternehmensangaben zufolge hätte der Verkauf eine Verringerung der Nettofinanzverschuldung von 2,4 Mrd. Euro zur Folge, womit von dem selbstgesteckten Ziel von 15 Mrd. Euro (2016-2018), dann 70% (aktuell: 54%) erreicht wären.Die kolportierte Übernahme von innogy halte der Analyst weiterhin für unwahrscheinlich. Die Aktivitäten von innogy würden zwar teilweise bestehende Marktpositionen von Engie ergänzen bzw. stärken, innogy sei jedoch vornehmlich in gesättigten Märkten (Deutschland, Großbritannien, Belgien, Niederlande) aktiv (Ausnahme: Durchbruch der Elektromobilität). Das Vertriebsgeschäft von innogy sei hier von einer hohen Wettbewerbsintensität geprägt und im Netzgeschäft sowie bei den Erneuerbaren Energien stünden die Renditen unter Druck. Um eine Mehrheits- bzw. Komplettübernahme von innogy zu stemmen, müsste der Konzern eine Kapitalerhöhung durchführen.Börsenplätze Engie-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Engie-Aktie:13,544 EUR +0,70% (23.05.2017, 11:13)