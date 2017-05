ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Die Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) plant, baut, vertreibt und betreibt Windparks. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor aktuell 31 Windparks mit einer Nennleistung von rund 238 Megawatt im eigenen Bestand.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Dortmund. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Glasgow), Portugal (Lissabon) und den Niederlanden (Nijmegen) vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 104 realisierte Windparks mit 576 Anlagen und einer Gesamtleistung von über 860 Megawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von etwa 1,4 Mrd. Euro.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (18.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) nach wie vor zu kaufen, und hebt sein Kursziel an.Energiekontor habe am 15. Mai ihren Q1-Zwischenbericht veröffentlicht, der ein qualitatives Update der Geschäftsentwicklung gebe. Die Bauaktivität sei bereits hoch: Es seien 47 MW im Bau. Die Stromproduktion liege leicht unter den Erwartungen. Das Unternehmen bestätige seine Guidance für 2017 (Nettoergebnis auf dem Niveau von 2016, wenn alle Projekte wie geplant in Betrieb genommen und an Investoren verkauft würden). Die aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung der Aktienanalysten von First Berlin ergibt ein neues Kursziel von 27,00 Euro nach bisher 26,90 Euro.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Energiekontor-Aktie.Xetra-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:18,98 EUR -0,08% (18.05.2017, 16:57)Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:18,744 EUR -1,27% (18.05.2017, 11:23)