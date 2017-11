XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

5,40 EUR +0,47% (22.11.2017, 10:20)



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

5,406 EUR +0,35% (22.11.2017, 11:06)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (22.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Im Rahmen des Kapitalmarkttages habe das Unternehmen ein Strategie-Update 2018-2020 (bisher: 2017-2019) präsentiert. Die Ziele für 2017 (u.a. operatives EBITDA: rund 15,5 Mrd. Euro; Dividende je Aktie (DPS): 0,23 Euro) seien bestätigt worden. Für 2018 sei erstmals ein Mindest-DPS von 0,28 Euro (bisher nur: Ausschüttungsquote von 70%) genannt worden (das höhere komme zur Anwendung). Ferner sei der Ausblick für das bereinigte Nettoergebnis in 2019 (rund 4,8 (zuvor: rund 4,7) Mrd. Euro) angehoben worden (Ausschüttungsquote: unverändert 70%).Die erstmals für 2020 genannten Zielgrößen (u.a. operatives EBITDA: rund 18,2 Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: rund 5,4 Mrd. Euro; Ausschüttungsquote: 70%) würden weitere Ergebnissteigerungen und Dividendenerhöhungen implizieren. Ein Großteil des Ergebniswachstums (EBITDA 2020e vs. 2017e: +2,7 Mrd. Euro) solle aus Wachstumsinvestitionen (+1,8 Mrd. Euro) und Effizienzsteigerungen (+1,2 Mrd. Euro) resultieren. Strukturell betrachtet solle das Netzgeschäft (+1,4 Mrd. Euro) den größten Betrag zum Ergebnisanstieg beisteuern (Erneuerbare Energien/Vertrieb: jeweils +0,5 Mrd. Euro). Regional betrachtet solle das Ergebniswachstum insbesondere in Südamerika (+1,6 Mrd. Euro) und Italien (+0,8 Mrd. Euro) generiert werden.Der Analyst habe seine Schätzungen teilweise angehoben (u.a. DPS 2018e: 0,28 (alt: 0,27) Euro).Alles in allem werte er das Strategie-Update als überzeugend. Der Energieversorger weise im Sektorvergleich weiterhin ein überdurchschnittliches Ergebnis- und Dividendenwachstum (CAGR 2017-2020e: rund 15% bzw. rund 17%) auf. Außerdem sei der Plan nicht "Backloaded".Börsenplätze Enel-Aktie: