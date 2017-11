Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (29.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) von 14,30 Euro auf 16,40 Euro.Der Automobilzulieferer habe laut eigenen Angaben einen Rahmenvertrag mit der chinesischen Chengfei Integration Technology (CITC) zur Gründung eines paritätischen Gemeinschaftsunternehmens für Batterietechnologie (Entwicklung, Fertigung, Distribution) geschlossen. Das Joint Venture solle gegründet werden, wenn der erste Auftrag akquiriert worden sei. Die Aktivitäten der beiden Unternehmen (CITC: Batteriezellen; ElringKlinger: Modulkomponenten) seien komplementär. Auch wenn noch keine Aufträge gewonnen worden seien, erachte Diermeier den Schritt von ElringKlinger für strategisch richtig. ElringKlinger trete mit einem lokalen Partner im Leitmarkt der Elektromobilität - China - an (ab 2019 müssten die Automobilhersteller E-Quoten erfüllen). Zudem sei das Unternehmen nun in der Lage, Komplettlösung anzubieten.Darüber hinaus sei die Rohstoffbeschaffung (u.a. Lithium) gesichert. Noch sei schwer abschätzbar, wie erfolgreich das potenzielle Batterie-Gemeinschaftsunternehmen sein werde. Jedoch sehe der Analyst dies als eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status quo an (Batterie sei die wichtigste Komponente bei einem E-Fahrzeug vs. Verbrennungsmotor bei einem herkömmlichen Fahrzeug). Potenzial sei nach Ansicht des Analysten mehr als vorhanden (u.a. Volkswagen mit einem Ausschreibungsvolumen von mehr als 50 Mrd. Euro für Batterietechnologie bis 2025).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die ElringKlinger-Aktie. (Analyse vom 29.11.2017)Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:15,40 EUR -0,77% (29.11.2017, 11:16)