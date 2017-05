Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

3,10 Euro +1,77% (17.05.2017, 13:47)



NYSE Euronext-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

3,38 USD +0,00% (17.05.2017, 14:42, vorbörslich)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.

(17.05.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst Steven Green von TD Securities:Der Aktienanalyst Steven Green von TD Securities empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) weiterhin zu kaufen.Eldorado Gold Corp. habe die Übernahme von Integra Gold bekannt gegeben. Die Transaktion habe einen Wert von 590 Mio. CAD, wobei die Bezahlung in Cash und Aktien erfolge.Die Analysten von TD Securities halten den Kaufpreis für stattlich. Allerdings sei bei den Lagerstätten eine Expansion wahrscheinlich. Außerdem wünsche Eldorado Gold wegen der Aktivitäten in Griechenland und der Türkei vermutlich eine Diversifizierung des politischen Risikos. Mit der Übernahme bewege sich das Unternehmen in diese Richtung.Da es bei den Griechenland-Assets Fortschritte gebe, sollte sich die Bewertungskluft der Eldorado Gold-Aktie gegenüber der Peer Group verringern, so die Einschätzung des Analysten Steven Green.Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:3,08 Euro +1,55% (17.05.2017, 14:35)