Eckert & Ziegler erscheine angesichts des aktuellen Marktumfeldes noch deutlich zu günstig zu sein. Die Aktie sei von einer breiten Anlegerschicht noch nicht entdeckt. Zudem scheinen die Erwartungen der Analysten zu niedrig zu sein, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Das alles sei Nährstoff für weiter steigende Kurse.



Nach Ansicht der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie von Eckert & Ziegler weiter kaufenswert.



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (23.05.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) weiterhin zu kaufen.Der Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin sei sehr stark ins neue Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten des Jahres 2017 habe der Umsatz um 5% auf 37,6 Mio. Euro expandiert. Das EBIT sei um 29% auf 5,5 Mio. Euro gestiegen. Das entspreche einer starken EBIT-Marge von über 14,6%. Netto sei der Gewinn um 47% auf 3,7 Mio. Euro nach oben geschnellt. Das Ergebnis je Aktie habe 69 Cent erreicht.Nach eigenen Angaben habe dieses Zahlenwerk über den Erwartungen gelegen. Ursache für die verbesserte Ertragslage seien niedrigere Kosten und gestiegene Umsätze mit ertragsstarken Produkten. Wie den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" Firmenchef Andreas Eckert bei ihrem Treffen auf der DVFA-Frühjahrskonferenz auf Nachfrage mitteilt, erwartet das Unternehmen insgesamt ein starkes Jahr 2017. Das Auftaktquartal mit dem Faktor 4 zu multiplizieren, wäre vermutlich etwas zu hoch gegriffen. Dies würde einem Gewinn je Aktie von über 2,75 Euro entsprechen.Eckert selbst gehe davon aus, dass der Gewinn je Aktie in diesem Jahr den Wert von 2,00 Euro übersteige und sich der Umsatz auf 146 Mio. Euro belaufen werde. Das würde einem Gewinn von 10,6 Mio. Euro entsprechen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten einen Gewinn je Aktie von 2,20 Euro bis 2,40 Euro in diesem Jahr für erreichbar. Wie bereits Ende November 2016 von ihnen prognostiziert, feiere Eckert & Ziegler 2017 neue Rekorde. Das EBIT werde sich auf mindestens 16 Mio. Euro belaufen.Der Gewinn des Jahres 2017 werde durch einen positiven Einmaleffekt sogar noch deutlich höher ausfallen als bisher geplant. Der CEO habe die Zyklotronsparte an die Alliance Medical veräußert. Als Gegenleistung erhalte Eckert & Ziegler eine Barzahlung in Höhe von 13 Mio. Euro. Die Einheit habe 2016 einen Umsatz von 18 Mio. Euro und kein positives Ergebnis erzielt. Bereinigt um diesen Verkauf werde das Unternehmen 2017 einen Umsatz von knapp 130 Mio. Euro einfahren. Der Verkauf werde einen positiven Einmaleffekt auf den Gewinn in diesem Jahr haben. Wie hoch dieser schlussendlich sein werde, habe Eckert aktuell noch nicht mitteilen können. Fakt sei, dass er eine Einheit, die keinen Profit beigesteuert habe, zu einem sehr guten Preis verkauft habe. Die frischen Mittel würden die ohnehin schon solide Bilanz weiter stärken.Für Ende Mai habe Eckert seine Aktionäre zur Hauptversammlung eingeladen. Die Anteilseigner von Eckert & Ziegler würden für 2016 eine Dividende von 60 Cent je Aktie erhalten. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gruppe werde der Hauptversammlung zusätzlich eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 10% der Normaldividende vorgeschlagen. In der Summe könnten sich die Aktionäre über eine Dividende von 66 Cent je Aktie freuen.In der Vergangenheit sei die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft durchaus volatil gewesen. Bereits im Jahr 2011 sei ein Gewinn je Aktie von 1,98 Euro erzielt worden, um im Jahr 2014 auf 1,28 Euro Gewinn je Aktie abzutauchen. 2015 sei dann erstmals die Marke von 2,00 Euro EPS überschritten worden. Wichtig sei nunmehr, dass die Gesellschaft nachhaltig den Gewinn ausbaue und nicht wieder abrutsche. Eckert zeige sich an dieser Stelle sehr zuversichtlich, dass sich der Gewinn je Aktie nunmehr nachhaltig bei über 2,00 Euro je Aktie entwickle. Das könnte der Aktie weiter auf die Sprünge helfen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" haben die Aktie Ende November bei Kursen um 24 Euro zum Kauf empfohlen. Aktuell werde das Papier bei Kursen von über 29 Euro gehandelt. Unterstelle man konservativ und ohne Sondereffekte einen Gewinn je Aktie von 2,20 Euro, errechne sich ein preiswertes KGV von 13. Eckert wolle pro Jahr ein Drittel des Gewinns an seine Anteilseigner auszahlen. Die Dividende für 2017 könnte sich sodann auf 70 Cent je Aktie erhöhen. Mögliche Zukäufe könnten den Umsatz und Gewinn weiter beflügeln. Die Cashflows der Gesellschaft seien ebenfalls gut. Der Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit habe 2016 bei fast 20 Mio. Euro gelegen. Capex sei mit 5,5 Mio. Euro eher überschaubar, sodass sehr gute Free Cashflows sprudeln würden. Auch ins Jahr 2017 seien die Berliner mit einem hohen Cashflow gestartet.