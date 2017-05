ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (24.05.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Versorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie sei wieder einen Schritt weiter! Nachdem der Versorger zu Jahresbeginn einen klassischen Doppelboden komplettiert habe, sei es zu keinem dynamischen Aufwärtsimpuls gekommen. Vielmehr sei es in den letzten Monaten zu einer seitlichen Schiebezone gekommen, die sich zuletzt zu einem symmetrischen Dreieck verengt habe.Gestern sei das beschriebene Konsolidierungsmuster nach oben aufgelöst worden, womit gleichzeitig auch die positiven Implikationen aus der eingangs angeführten unteren Umkehr bestätigt worden seien. Da auch die quantitativen Indikatoren (z. B. MACD, RSI) freundlich zu interpretieren seien, dürfte der Titel das bisherige Jahreshoch bei 7,59 EUR nun nachhaltig hinter sich lassen. Das Mindestkursziel aus dem beschriebenen Doppelboden lasse sich auf rund 8 EUR taxieren. Jenseits dieser Marke würden die Hochpunkte vom Juli und Januar 2016 bei 8,53/66 EUR die nächsten Barrieren definieren. Um den Ausbruch nicht zu gefährden, können tradingorientierte Anleger den Stopp auf Basis der oberen Dreiecksbegrenzung (akt. bei 7,36 EUR) platzieren. Strategische Investoren würden ihren Engagements hingegen mit einer Absicherung im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 6,91 EUR) etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in ihrer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.05.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie:7,679 EUR +0,05% (24.05.2017, 09:17)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,65 EUR +0,03% (24.05.2017, 09:32)