ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (14.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.In den letzten Wochen habe die E.ON-Aktie eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Die Konsolidierung habe dabei einen Pullback an eine äußerst markante Haltezone gebracht. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 6,98 EUR), dem ehemaligen Abwärtstrend seit September 2014 (akt. bei 6,94 EUR) und der Nackenlinie des zu Jahresbeginn vervollständigten Doppelbodens (6,90 EUR). Abgerundet werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (6,97/89 EUR).Übergeordnet biete die eingangs beschriebene Verschnaufpause Anlegern eine interessante Einstiegsgelegenheit, denn die untere Umkehr auf Basis der Mehrdekadentiefs bei 6,04/5,99 EUR habe nach wie vor Bestand. Damit habe sich auch das temporäre Abgleiten unter das Tief vom September 2015 bei 6,21 EUR als Fehlausbruch auf der Unterseite erwiesen. Das Kursziel - abgeleitet aus der Höhe des o. g. Doppelbodens - lasse sich auf knapp 8 EUR taxieren. Jenseits dieses Levels würden die verschiedenen Hochpunkte des Jahres 2016 bei rund 8,50 EUR die nächste Zielzone definieren. Als Absicherung könnten Investoren die beschriebene Kumulationszone bei knapp 7 EUR heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.02.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie:7,23 EUR +0,31% (14.02.2017, 09:05)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,198 EUR -0,42% (14.02.2017, 09:20)