Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (10.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Wie das "Handelsblatt" (Ausgabe vom 09.03.2017) unter Berufung auf Konzernkreise berichtet habe, werde der Versorger einen deutlich zweistelligen Milliarden-Euro-Verlust für das Geschäftsjahr 2016 ausweisen. Dies stelle keine Überraschung dar, denn das habe die Unternehmensleitung bereits gemeldet. Auch, dass das IFRS-Konzerneigenkapital per 31.12.2016 infolge der weiteren zahlreichen Sonderbelastungen in Q4 negativ ausfallen könnte, sei vom Management bereits mehrmals kommuniziert worden und sollte daher am 15.03. bei der Bilanzvorlage nicht überraschen (entscheidend für die Ausschüttungsfähigkeit sei das HGB-Eigenkapital der E.ON SE).Als positiv erachte Diermeier, dass die Bundesregierung nun offenbar doch mit den vier AKW-Betreibern einen Vertrag (biete mehr Rechtssicherheit als Gesetz) bezüglich der Zwischen- und Endlagerung des Atommülls abschließen wolle, ohne dass diese auf ihre Klagen (Kernbrennstoffsteuer E.ON: rd. 2,7 Mrd. Euro) verzichten müssten. Entscheidend würden bei der Bilanzvorlage der Dividendenvorschlag für 2016 (Analystenerwartung: 0,21 Euro/Aktie), Aussagen zur Finanzierung der Risikoprämie des Atomfonds (Analystenerwartung: Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht) sowie zum Mittelfristausblick (Ergebnisentwicklung, Ausschüttungspolitik) sein.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die E.ON-Aktie. Das Kursziel werde bei 7,90 Euro belassen. (Analyse vom 10.03.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,129 EUR +1,18% (10.03.2017, 10:18)