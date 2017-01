ISIN E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (04.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.In den letzten Wochen des Jahres 2016 habe das Papier des Versorgers nach den deutlichen Verlusten zuvor eine Gegenbewegung gestartet. Zu Jahresbeginn stehe die E.ON-Aktie nun vor einer wichtigen Hürde. Mit dem Bruch der 6,90-Euro-Marke würde sich der kurzfristige Aufwärtstrend fortsetzen. In einem freundlichen Marktumfeld wäre der Weg bis zur 8,00-Euro-Marke dann vorgezeichnet. Hier sei Anfang September ein Gap nach unten aufgegangen, nachdem E.ON-Anleger die Uniper-Anteile in das Depot eingebucht bekommen hätten. Gelinge der Ausbruch nicht, könnte es aber auch zu einem erneuten Test der Unterstützung bei 6,00 Euro kommen. Hier verlaufe die untere Begrenzung des seit September gültigen Seitwärtstrends.Die Einigung im Atomstreit sei ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Der Energiegigant müsse nun beweisen, dass es im Bereich der erneuerbaren Energien erfolgreich arbeiten könne. Charttechnisch würde sich das Bild mit dem Überwinden der 6,90-Euro-Marke deutlich aufhellen.Die E.ON-Aktie bleibt eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Favorit in der Branche sei die RWE-Tochter Innogy. (Analyse vom 04.01.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:6,682 EUR -0,67% (04.01.2017, 09:54)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:6,676 EUR -1,13% (04.01.2017, 10:10)