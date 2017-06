Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,863 EUR +1,00% (01.06.2017, 10:32)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (01.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Die Gerüchteküche brödelt - Technisch sieht es wirklich gut aus! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse positiv gestimmt.Der Aktienprofi beziehe sich auf das Gerücht, dass sich die E.ON SE von ihrem Anteil an der Tochter Uniper trennen wolle. Jetzt habe es das Gerücht gegeben, dass das Unternehmen Fortum Interesse haben solle. Das habe gestern dazu geführt, dass die E.ON-Aktie ordentlich nach oben gelaufen sei.Egal, was man von den Versorgern halte: Technisch sehe es bei der E.ON-Aktie laut dem Börsenexperten wirklich gut aus. Die E.ON-Aktie habe den langfristigen Trend überschritten, ihn noch mal getestet, sei abgeprallt und dann hoch gelaufen. Es sei wie im Lehrbuch, denke der Aktienprofi.Das deutet auf steigende Kurse der E.ON-Aktie hin - zumal solange die Gerüchteküche brödelt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,863 EUR +0,96% (01.06.2017, 10:17)