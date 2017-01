Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (05.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Vor knapp einem Jahr sei bekannt geworden, dass der US-Hedgefonds Knight Vinke bei E.ON eingestiegen sei. Jetzt habe sich der aktivistische Vermögensverwalter in einem Brief an seine Investoren zum DAX-Konzern geäußert. Neuen Schwung für den Ausbruch aus dem Seitwärtstrend könnten die Aussagen dem Wertpapier jedoch nicht verleihen.Knight Vinke behaupte, dass E.ON über ausreichend verkaufbare Non-Core-Assets verfüge, um die zwei Mrd. Euro Risikoprämie für die Atommüllentsorgung zu finanzieren. Konzernchef Johannes Teyssen habe letztlich erklärt, dass noch keine Entscheidung über etwaige Kapitalmaßnahmen gefallen sei. Laut dem Hedgefonds könnte eine weitere Umstrukturierung vielmehr dazu genutzt werden, das Kreditprofil und die Investitionsfähigkeit zu verbessern, die Dividende zu stärken und Jobs zu schaffen.Im August habe der Konzern noch ein Angebot von Knight Vinke abgelehnt, die verbleibenden 47% an der Tochter Uniper zu einer Bewertung von drei Mrd.Euro zu übernehmen. Das Angebot habe ferner eine Kapitalspritze von 600 Mio. Euro für E.ON und 300 Mio. Euro für Uniper beinhaltet, um die Bilanzen zu stärken. Obwohl E.ON es abgelehnt habe - neben der Angst vor Steuereffekten sei dem Konzern auch die Bewertung zu niedrig gewesen - möchte Knight Vinke auch in Zukunft signifikanter Anteilseigner bleiben. Die genaue Beteiligung sei jedoch weiter unklar.Mit dem Sprung über die 6,90-Euro-Marke würde sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:6,689 EUR +0,12% (05.01.2017, 16:09)