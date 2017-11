Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,736 EUR +1,69% (08.11.2017, 19:54)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.11.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und rät nach wie vor zum Kauf.Der Aktienanalyst verweise darauf, dass die Entwicklung bei E.ON auch in den ersten neun Monaten wie erwartet von rückläufigen Geschäftszahlen geprägt gewesen sei. Diese hätten sich aber auch im 3. Quartal 2017 verbessert und seien etwas über den Marktschätzungen bei den Ertragskennziffern ausgefallen. Nach dem erfolgreich umgesetzten Spin Off, der Einigung im Atom-Kompromiss und der Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer sei es zur abermaligen Aufhellung der Aussichten der E.ON SE durch die angekündigte Veräußerung der restlichen Anteile an Uniper gekommen. Davon sollten die Anteilseigner durch höhere Dividenden und eine Wachstums- und Investitionsstrategie doppelt profitieren, denke der Aktienprofi.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, hält in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung fest und steigert das Kursziel von 11 auf 13 Euro, was er mit den verbesserten Aussichten begründet. (Analyse vom 08.11.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,685 EUR +1,33% (08.11.2017, 17:35)