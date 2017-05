Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren 16. Bericht zu den Ergebnissen der Umfrage über den Zugang von Unternehmen zu Finanzmitteln ("Survey on the access to finance of enterprises") veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Während per saldo lediglich 3% der KMUs einen höheren Bedarf an Bankkrediten signalisierten, stieg der Netto-Prozentsatz derer, die eine bessere Verfügbarkeit von Bankdarlehen ausmachten, das fünfte Mal in Folge an (von 11% auf 12%). Erstmals seit Bestehen der Umfrage gaben die KMUs an, dass die allgemeinen Wirtschaftsaussichten die Verfügbarkeit von Außenfinanzierungsmitteln erhöhten und nicht einschränkten (5% verglichen mit -5%). Von den 32% der KMUs, die einen Kredit beantragt hatten, erhielten 74% den gewünschten Darlehensbetrag in voller Höhe (nach 69%), während 6% eine Ablehnung hinnehmen mussten (zuvor 7%).Die Umfragerunde enthielt zwei Zusatzfragen zur angemessenen Höhe der Verschuldung und deren Bestimmungsfaktoren. Etwa 40% der KMUs im Euroraum gaben zu verstehen, sie würden ihre aktuelle Schuldenhöhe gern beibehalten, während 39% einen geringeren und lediglich 7% einen höheren Schuldenstand anstrebten. Was die Bestimmungsgrößen der Verschuldung betrifft, so nannten 25% der KMUs als wichtigsten Faktor die Fähigkeit, in Zukunft mehr Mittel aufnehmen zu können, 20% die Bonitätseinstufung des Unternehmens und 16% das Risiko einer finanziellen Schieflage. Der vollständige Bericht über die Ergebnisse der Umfrage findet sich zusammen mit detaillierten statistischen Tabellen auf der Website der EZB (www.ecb.europa.eu) im Abschnitt "Research & Publications" unter "Publications by activity"/"Statistics". (Pressemitteilung vom 24.05.2017) (25.05.2017/ac/a/m)