Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (24.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) zu kaufen.Nachdem die EYEMAXX Real Estate AG im kürzlich abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 (GJ-Ende 31.10.2017) eine Reihe von Maßnahmen für das weitere Unternehmenswachstum erfolgreich implementiert habe, habe die Gesellschaft die Erwartung einer gegenüber dem Vorjahr deutlichen Gewinnsteigerung (Jahresergebnis nach Steuern) im Geschäftsjahr 2016/2017 nochmals bestätigt.Die Basis für die erwartete und auch von den Experten im Vorfeld antizipierte dynamische Ergebnissteigerung seien der Abschluss bzw. die planmäßige Entwicklung der Immobilienprojekte. Allen voran zu nennen sei der planmäßige Verlauf des Mannheimer Postquadrat Projektes, des mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 170 Mio. Euro größten Projektes der EYEMAXX-Geschichte. Im Juli 2017 sei hieraus ein Teil des Projektes an AccorInvest im Rahmen eines Forward Sale und damit vor Baubeginn veräußert worden. Bis zum Jahr 2019 solle die EYEMAXX in den veräußerten Objekten zwei Hotels (ibis Hotel und ibis budget) mit einem Gesamtumfang von 170 bzw. 155 Zimmer errichten. Neben den Hotels umfasse "Postquadrat", welches zusammen mit einem Joint-Venture-Partner errichtet werde, zudem 230 Wohnungen und 15.000 qm Büroflächen. Bis 2019 solle das Gesamtprojekt, bei einer EK-Rendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich, abgeschlossen werden. Der Track Record der EYEMAXX zeige, dass weitere Forward Sales beim Mannheimer Projekt ein realistisches Szenario seien.Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei die EYEMAXX zudem in der Lage gewesen, die Projektpipeline auf mittlerweile über 740 Mio. Euro deutlich zu erhöhen. Neben dem Postquardrat-Projekt habe die Gesellschaft zwei weitere großvolumige Projekte in Berlin-Schönefeld erworben. Beide Projekte würden im Rahmen eines Joint Ventures gemeinsam mit DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG errichtet. In insgesamt 35 Gebäuden sollten rund 1.000 Wohneinheiten entstehen. Bei einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 340 Mio. Euro belaufe sich das von der EYEMAXX aufzubringende Eigenkapital auf etwa 25,00 Mio. Euro. Der tatsächliche Finanzierungsbedarf werde jedoch niedriger liegen, da die Projekte bis zum Jahr 2021/2022 abgeschlossen würden und je nach Fertigstellung der Projektabschnitte Liquiditätszuflüsse generieren würden.Für das künftige Unternehmenswachstum beabsichtige die EYEMAXX eine Ausweitung der Entwicklungsaktivitäten auf die Planung, Entwicklung und Erstellung von Mikroapartments und Hotelentwicklungen. Diesbezüglich befinde sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem in diesem Bereich tätigen Unternehmen. Es gehe dabei um eine mögliche Minderheitsbeteiligung sowie auch um einen direkten Einstieg in konkrete Projekte. Mit einer Meldung hinsichtlich des Vollzugs rechne man noch im laufenden Kalenderjahr.Zur Finanzierung und für den schnelleren Projektfortschritt habe die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von rund 5,00 Mio. Euro (416.666 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 12,00 Euro) abgeschlossen. Es sei beabsichtigt, eine weitere Kapitalerhöhung im Rahmen der am 28.11.2017 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließen. Bei der geplanten Kapitalerhöhung sollten bis zu 470.637 neue Aktien ausgegeben werden. Man rechne mit einem Bruttoerlös zwischen 5,5 und 6,0 Mio. Euro.Darüber hinaus habe die EYEMAXX zwei Wandelanleihen erfolgreich begeben und damit, parallel zu den in den vergangenen Geschäftsjahren emittierten und derzeit börsennotierten Unternehmensanleihen, eine breitere Aufstellung bei den Finanzierungsinstrumenten erreicht. Die mit einem Kupon in Höhe von jeweils 4,5% p.a. verzinsten Wandelanleihen hätten zudem auf Ebene der Konzernobergesellschaft zu einer Reduktion des durchschnittlichen Zinssatzes geführt. Vor allem vor dem Hintergrund, da bereits zwei von den insgesamt fünf emittierten Unternehmensanleihen zurückgeführt worden seien. Zuletzt sei die Ende Oktober 2017 ausgelaufene 7,75%-Unternehmensanleihe mit einem ausstehenden Volumen in Höhe von 11,62 Mio. Euro plangemäß zurückgeführt worden.Die Analysten würden ihr bisheriges Kursziel von 19,00 Euro je Aktie bestätigen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses ergebe sich derzeit ein Kurspotenzial in Höhe von über 50%.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bewerten die EYEMAXX Real Estate-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 24.11.2017)