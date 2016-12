Nach der moderaten konjunkturellen Dynamik im 3. Quartal würden die neuesten Sentimentindikatoren aber auf eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Winterhalbjahr hindeuten. So sei der EWU-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember um 1,2 auf 54,9 Punkte gestiegen und verzeichne damit aktuell sein höchstes Niveau der vergangenen Jahre. Getragen worden sei der Zuwachs dabei von kräftigen Anstiegen der Indices in Deutschland (+1,2 auf 55,5 Punkte) sowie Frankreich (+1,8 auf 53,5 Punkte), die auf ihren aktuellen Niveaus auf eine Belebung der Aktivitäten im Verarbeitenden Gewerbe hindeuten würden. Aufgrund der starken Exportorientierung des Sektors dürfte die verbesserte Einschätzung hierzulande insbesondere darauf beruhen, dass unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump zukünftig eine Beschleunigung der Konjunktur des größten deutschen Handelspartners erwartet werde.



Hingegen hätten die Serviceindices für den Euroraum und Deutschland im Dezember die erwartete Gegenbewegung auf ihre vorherigen Zuwächse gezeigt und auf 53,1 Punkte (-0,7) sowie 53,8 Punkte (-1,3) nachgegeben, während alleine der französische Index auf 52,6 Punkte (+1,0) zugelegt habe. Trotz des jüngsten Rückgangs bewege sich damit aber auch der EWU-Serviceindex weiter auf einem soliden Niveau, was auf eine moderate Expansion in dem Sektor hindeute.



Für Deutschland würden diese Ergebnisse auch durch den ifo-Geschäftsklimaindex bestätigt. Dieser sei im Dezember um 0,6 auf 111,0 Punkte gestiegen und beende 2016 damit auf seinem Jahreshoch. Der Anstieg sei dabei fast ausschließlich von einer verbesserten Einschätzung der aktuellen Lage seitens der Unternehmen getragen worden (+1,0 auf 116,6 Punkte), während die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate nahezu unverändert ihr robustes Niveau bestätigt hätten (+0,1 auf 105,6 Punkte). Auffällig sei zudem, dass sich die verbesserte Stimmungslage über nahezu alle Sektoren erstrecke. Einzig im Dienstleistungssektor, der im ifo-Geschäftsklima nicht berücksichtigt werde, habe sich die Stimmung - auf jedoch weiterhin hohem Niveau - um 3,3 auf 31,7 Punkte verschlechtert.



Vor diesem Hintergrund dürfte das BIP in Deutschland und der EWU im Winterhalbjahr um 0,5% beziehungsweise 0,4% je Quartal wachsen, bevor - nicht zuletzt angesichts der politischen Risiken wie Brexit sowie Wahlen in verschiedenen europäischen Ländern - die Dynamik etwas nachlassen sollte. 2017 dürfte sich das BIP-Wachstum in Deutschland und der EWU von 1,9% beziehungsweise 1,6% in diesem Jahr auf jeweils 1,4% verlangsamen.



Die EWU-Inflationsrate sei im November von 0,5% auf 0,6% und damit bereits zum dritten Mal in Folge gestiegen. Unterstützt worden sei der Zuwachs dabei von den Preisen für Nahrungsmittel, die nach Stagnation im Oktober nunmehr um 0,4% über ihrem Niveau im entsprechenden Vorjahresmonat lägen, was nicht zuletzt gestiegenen Importpreisen aufgrund der jüngsten Euro-Abwertung geschuldet sei. Hingegen sei die Dynamik wegen des zwischenzeitlichen Ölpreisrückgangs mit -1,1% im Vorjahresvergleich wieder deutlicher von den Energiepreisen belastet worden. Die Kerninflationsrate habe bei 0,8% verharrt. Aufgrund des Basiseffekts aus dem Energiepreisrückgang Anfang 2016 dürfte die Inflationsrate zum Jahresauftakt 2017 über 1% steigen und im Verlauf weiter zulegen. Für kommendes Jahr halten die Analysten von Postbank Research daher an ihrer bisherigen Prognose von 1,3% nach 0,2% im Jahr 2016 fest. (Perspektiven Januar 2017) (28.12.2016/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Das BIP im Euroraum ist im 3. Quartal um 0,3% gegenüber der Vorperiode gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Wesentliche Impulse seien dabei abermals von Seiten der Inlandsnachfrage gekommen. So hätten alleine der private Verbrauch sowie der Staatskonsum 0,2 beziehungsweise 0,1 Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum beigesteuert. Enttäuschend hätten sich hingegen die Bruttoanlageinvestitionen entwickelt, die nach einem kräftigen Plus im Vorquartal nur noch marginal hätten zulegen und somit keinen nennenswerten Beitrag leisten können. Hingegen habe der Lageraufbau ebenfalls 0,1 Prozentpunkte beigesteuert, wodurch der negative Wachstumsbeitrag des Außenhandels (-0,1 Prozentpunkte) kompensiert worden sei.Im Gegensatz zum Euroraum habe sich das deutsche BIP-Wachstum im 3. Quartal von 0,4% auf 0,2% verlangsamt, wobei auch hier privater Verbrauch sowie Staatskonsum mit jeweils 0,2 Prozentpunkten die wesentlichen Impulse geliefert hätten. Während die Investitionen in Ausrüstungen bereits zum zweiten Mal in Folge nachgegeben hätten, sei bei den Bauinvestitionen ein moderater Zuwachs verbucht worden, so dass per saldo kein Einfluss auf das BIP-Wachstum zu verzeichnen sei. Im Gegensatz zur EWU sei hierzulande aber die Belastung durch den Außenhandel deutlich stärker ausgeprägt gewesen. Dieser habe das Wachstum im 3. Quartal um 0,3 Prozentpunkte gedrückt, was allerdings im Kontext mit einem Beitrag von starken 0,6 Prozentpunkten im Vorquartal nicht überwertet werden sollte.