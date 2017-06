China ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und der zweitgrößte Handelspartner der EU. Für China ist die EU der größte Handelspartner.



Der Dialog, der mindestens einmal jährlich abwechselnd in Brüssel und Peking stattfinden soll, wird von Arbeitsgruppen auf technischer Ebene unterstützt.



Hintergrund



Die Europäische Kommission arbeitet bereits seit vielen Jahren eng mit Wettbewerbsbehörden in Drittländern zusammen.



Auf bilateraler Ebene kooperiert die Kommission auf der Grundlage von Abkommen oder Absichtserklärungen auf vielfältige Weise mit Wettbewerbsbehörden in einer Reihe von Drittländern. Darüber hinaus nimmt die Kommission in die Verhandlungen über Freihandelsabkommen grundsätzlich auch ein Wettbewerbskapitel auf, das Regeln und Sanktionen in den Bereichen Kartelle, Fusionen und staatliche Beihilfen enthält.



Ferner arbeitet die Kommission in einer Reihe multilateraler Organisationen wie dem Internationalen Wettbewerbsnetz (ICN), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der UNCTAD und der Welthandelsorganisation (WTO) in wettbewerbspolitischen Angelegenheiten mit.



Hauptziel ihres bi- und multilateralen Engagements ist die Förderung einer Konvergenz der wettbewerbspolitischen Instrumente und Praktiken über Hoheitsgrenzen hinweg mittels eines Meinungsaustauschs über allgemeine Fragen der Wettbewerbspolitik und ihre Durchsetzung und die Erleichterung der Zusammenarbeit mit anderen Wettbewerbsbehörden bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts. (06.06.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am Rande des EU-China-Gipfels am Freitag in Brüssel haben EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und He Lifeng, Vorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission der Volksrepublik China, in Brüssel Gespräche über eine Zusammenarbeit bei der Kontrolle staatlicher Beihilfen vereinbart, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wenn ein Land ein weltweit tätiges Unternehmen subventioniert, kann dies für den Wettbewerb in anderen Ländern Folgen haben. Die Europäische Kommission begrüßt die Aufnahme der Gespräche mit der Volksrepublik China über den Umgang mit staatlichen Eingriffen ins Wirtschaftsgeschehen", sagte Vestager.Der Dialog soll im Rahmen eines Konsultations-, Kooperations- und Transparenzmechanismus der Volksrepublik China und der EU auf dem Gebiet der Beihilfenkontrolle stattfinden.Er wird der Kommission die Möglichkeit bieten, ihre Erfahrungen in der Durchsetzung des Beihilferechts mit der Volksrepublik zu teilen. Außerdem möchte die Kommission mehr über die Anwendung der vor Kurzem von China eingeführten Wettbewerbskontrolle erfahren, die u. a. einen fairen Wettbewerb gewährleisten, einen homogenen Markt fördern und verhindern soll, dass Maßnahmen der Politik den Wettbewerb ausschalten oder beeinträchtigen.Die Förderung fairer und wettbewerbsoffener Märkte ist ein wichtiges Anliegen der Europäischen Union. Deshalb begrüßt sie die von China eingeführte Wettbewerbskontrolle und sieht der einschlägigen Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen.