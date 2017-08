Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union und Australien haben sich heute (Montag) auf eine engere Zusammenarbeit in entscheidenden Bereichen wie Außen- und Sicherheitspolitik, nachhaltige Entwicklung und Handelspolitik verständigt, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Federica Mogherini unterstrich die Chance, die bereits bestehenden Verbindungen weiter zu vertiefen. "Europa und Australien liegen geografisch sehr weit entfernt, aber auf internationaler Bühne arbeiten wir als gleichgesinnte Partner und Freunde täglich zusammen. Unsere Partnerschaft beruht auf den Chancen, unsere Bevölkerungen näher zusammenzubringen, um den Austausch, den Handel und den Wissensaustausch zu erleichtern. Das Abkommen, das wir heute unterzeichnet haben, ist ein Zeichen dafür, wie eng unsere Beziehungen bereits sind und wie sie durch unsere intensivierte Zusammenarbeit zum Wohle unserer Bevölkerungen und der Welt noch stärker werden können", sagte Mogherini."Australien und die EU sind natürliche Partner. Wir teilen gemeinsame Werte und ein kulturelles Erbe und wir stehen zu offenen und freien Märkten. Das Rahmenabkommen baut auf unseren engen Beziehungen und Bestrebungen nach einer vertieften Zusammenarbeit auf. Es wird die australische bilaterale Beziehung mit der EU in Zeiten von unvorhersehbaren globalen Entwicklungen und Unsicherheiten verstärken", fügte Julie Bishop hinzu. (07.08.2017/ac/a/m)