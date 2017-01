Bonn (www.aktiencheck.de) - Das von der EU-Kommission monatlich erhobene Verbrauchervertrauen ist nach vorläufigen Berechnungen im Januar von -5,1 auf -4,9 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Der britische Supreme Court gebe heute seine Entscheidung darüber bekannt, ob das Urteil des High Court, dass Premierministerin Theresa May im Vorfeld des EU-Austrittsantrags das britische Parlament befragen müsse, rechtskräftig sei. Eine positive Entscheidung dürfte dabei den Zeitdruck deutlich erhöhen, wenn der Antrag wie geplant bis Ende März bei der EU eingereicht werden solle.Die aktuell insbesondere in der Industrie sehr gute Unternehmensstimmung zeige sich unter anderem beim EWU-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe. Dieser sei zum Jahresende 2016 auf hohe 54,9 Punkte gestiegen und dürfte sich im Januar mit 55,0 Punkten auf dem erreichten Niveau stabilisieren. Hingegen dürfte der EWU-Serviceindex moderat von 53,7 auf 53,5 Punkte sinken. Für die deutschen Einkaufsmanagerindices erwarten die Analysten von Postbank Research ein vergleichbares Bild. Für das Verarbeitende Gewerbe dürfte der Index um 0,2 auf 55,8 Punkte steigen, während der Serviceindex um 0,3 auf weiterhin gute 54,0 Punkte nachgeben sollte. (24.01.2017/ac/a/m)