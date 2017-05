Die Kommission wird das Konzept mit dem Europäischen Parlament und dem Rat erörtern, wobei eine Einigung über das weitere Vorgehen noch vor Ende 2017 angestrebt wird. Die Ergebnisse der Gespräche sollen in den Vorschlag zur Interoperabilität einfließen, den die Kommission schnellstmöglich vorlegen will.



Berlin: EU-Kommissar Julian King bei Bürgerdialog und politischen Gesprächen



Das Thema Sicherheit ist für die aktuelle Kommission seit Beginn ihrer Amtszeit ein ständiges Anliegen. Dazu lädt die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland zu einem Bürgerdialog mit dem für die Sicherheitsunion zuständigen Kommissar Julian King ein.



In der Diskussion soll es darum gehen, welchen Beitrag die EU für die Sicherheit der Bürger leisten kann und wie den Bedrohungen durch Terrorismus und organisierter Kriminalität gemeinsam entgegentreten werden kann. (Pressemitteilung vom 16.05.2017) (17.05.2017/ac/a/m)





Julian King, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion zuständige Kommissar sagte: "Unser Vorschlag markiert einen Umbruch in der Art und Weise, wie wir Daten zu Sicherheitszwecken verwalten, und würde den Behörden in den Mitgliedstaaten helfen, besser auf grenzüberschreitende Bedrohungen zu reagieren und Terroristen, die nicht an Landesgrenzen halt machen, aufzuspüren." Julian King ist morgen zu politischen Gesprächen in Berlin und stellt sich bei einem Bürgerdialog allen Fragen rund um das Thema Sicherheit. Die Veranstaltung wird live übertragen.