Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Montag hat die EU-Kommission ihre aktualisierten Prognosen für die Länder der Eurozone, Japan und die USA vorgestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei die BIP-Prognose für den gemeinsamen Währungsraum für das laufende Jahr leicht auf 1,6% (zuvor 1,5%) nach oben genommen worden (HSBC: 1,2%). Interessant in diesem Zusammenhang: Laut Kommission solle es im gesamten Prognosezeitraum (2016-2018) in allen Mitgliedsländern eine positive Entwicklung geben. Für Deutschland werde für 2017 ein BIP-Plus von 1,6% unterstellt (HSBC: 1,6%). Die Inflationsraten dürften in diesem Jahr in allen betrachteten Volkswirtschaften mit Blick auf die Entwicklung der Rohstoffpreise deutlich höher liegen als noch 2016.



Für die Eurozone werde nach einer durchschnittlichen Teuerung von 1,7% in diesem Jahr (HSBC: 1,7%) für 2018 mit 1,4% (HSBC: 1,3%) indes schon wieder eine moderatere Preisentwicklung angenommen. Eine schnelle geldpolitische Trendwende der EZB sei daher nicht zu erwarten, auch wenn die Analysten davon ausgehen würden, dass im 2. Halbjahr 2017 ein Beschluss zur Reduzierung des Volumens der monatlichen Anleihekäufe ab 2018 (auf dann noch 40 Mrd. EUR) gefasst werde. Die EU-Kommission verweise zudem auf die ungewöhnlich hohe Unsicherheit der Prognose u. a. aufgrund der Vielzahl von Wahlen, die in vielen EU-Mitgliedsländern in diesem Jahr anstünden. (14.02.2017/ac/a/m)





