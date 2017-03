a) Um eine Überkompensierung des Betreibers von Paks II zu vermeiden, werden alle mit Paks II erzielten Gewinne dafür eingesetzt, um den Investitionsbetrag an Ungarn zurückzuzahlen oder um die normalen Betriebskosten von Paks II zu decken. Die Gewinne dürfen nicht für die Reinvestition in den Bau oder für den Erwerb zusätzlicher Erzeugungskapazität verwendet werden.



b) Um eine Marktkonzentration zu vermeiden, wird Paks II funktional und rechtlich vom Betreiber des Paks-Kernkraftwerks (derzeit die MVM -Gruppe) sowie seinen etwaigen Nachfolgern oder sonstigen in Staatseigentum stehenden Energieunternehmen getrennt sein.



c) Um Marktliquidität zu gewährleisten, wird Paks II mindestens 30 Prozent seiner gesamten Stromerzeugung an die offene Strombörse verkaufen. Der verbleibende Teil der Gesamtstromerzeugung von Paks II wird von dem Kraftwerk zu objektiven, transparenten und nicht diskriminierenden Bedingungen im Wege von Auktionen verkauft.



Auf der Grundlage der obigen Erwägungen hat die Kommission die Maßnahme nach den EU-Beihilfevorschriften genehmigt, da die Höhe der Beihilfe begrenzt und den verfolgten Zielen angemessen ist, wobei die durch die staatliche Unterstützung verursachte Wettbewerbsverzerrung möglichst gering gehalten wird.



Hintergrund



In Artikel 2 Buchstabe c Euratom-Vertrag heißt es, die Mitgliedstaaten haben "die Investitionen zu erleichtern und, insbesondere durch Förderung der Initiative der Unternehmen, die Schaffung der wesentlichen Anlagen sicherzustellen, die für die Entwicklung der Kernenergie in der Gemeinschaft notwendig sind".



Im Mai 2015 meldete Ungarn seine geplante Investition in den Bau beider Kernreaktoren (VVER 1200 (V491)) auf dem Gelände in Paks bei der Europäischen Kommission zwecks Prüfung nach den EU-Beihilfevorschriften an. Ungarn meldete die Maßnahme an, um Rechtssicherheit zu erlangen und führte aus, das Vorhaben umfasse keine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 AEUV, da die Maßnahme von einem beliebigen Wirtschaftsteilnehmer unter ähnlichen Bedingungen durchgeführt werden könne. Die Kommission leitete im November 2015 eine eingehende beihilferechtliche Untersuchung ein.



Gesondert davon schloss die Kommission im November 2016 das Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ab, das die Vereinbarkeit des Vorhabens zum Kernkraftwerk Paks II mit den EU-Auftragsvergabevorschriften betraf.



Gesondert davon schloss die Kommission im November 2016 das Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ab, das die Vereinbarkeit des Vorhabens zum Kernkraftwerk Paks II mit den EU-Auftragsvergabevorschriften betraf.





