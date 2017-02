Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Exporte landwirtschaftlicher Produkte aus der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Sie hatten einen Gesamtwert von 130,7 Mrd. Euro, 1,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Ausfuhren stiegen insbesondere in die USA (+1,26 Mrd. Euro) und China (+1,06 Mrd. Euro). Das zeigen Zahlen, die die Europäische Kommission heute (Donnerstag) veröffentlicht hat.



Die Landwirtschaft war demnach 2016 für 7,5 Prozente aller Exporte aus der EU verantwortlich. Hauptzielländer waren die USA, China, die Schweiz, Japan und Russland (-28 Mio. Euro). Einen Anstieg gab es insbesondere bei den Exporten von Schweinefleisch (+1,28 Mrd. Euro oder +32 Prozent) und Olivenöl (+425 Mio. Euro oder +19 Prozent). (24.02.2017/ac/a/m)





