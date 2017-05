Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Mitgliedstaaten haben sich auf wichtige Initiativen der Kommission für einen vertieften Binnenmarkt für Dienstleistungen geeinigt, so die Europäische Kommission in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Ich begrüße den schnellen Fortschritt im Rat und freue mich auf die Diskussionen im Europäischen Parlament. Wir leben in einer Dienstleistungswirtschaft. Unsere jüngsten länderspezifischen Empfehlungen zeigen erneut, dass die Mitgliedstaaten von einem blühenden Dienstleistungssektor profitieren", so die für Binnenmarkt und Industrie zuständige EU-Kommissarin Elżbieta Bieńkowska.Der dritte Legislativvorschlag des Dienstleistungspakets vom Januar, die neue Elektronische Europäische Dienstleistungskarte, bietet ein vereinfachtes elektronisches Verfahren für Unternehmensdienstleister (z. B. Ingenieurbüros, IT-Berater, Messeveranstalter) und Baudienstleister, um die Verwaltungsformalitäten zu erfüllen, die für eine Dienstleistungstätigkeit im Ausland vorgeschrieben sind. (29.05.2017/ac/a/m)