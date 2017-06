Brüssel (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund der Entscheidung des US-Präsidenten zum Klimaabkommen hat Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute (Freitag) beim 12. EU-China-Wirtschaftsgipfel in Brüssel die weltweite Signalwirkung guter Beziehungen zwischen der EU und China betont, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström treffen bei dem Wirtschaftsgipfel unter anderem mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang und weiteren chinesischen Ministern zusammen, um die Vertiefung ihrer Beziehungen und die offenen Fragen in den Handelsbeziehungen zu diskutieren. Hierbei mahnte Juncker fairere Bedingungen und einen besseren Zugang für europäische Investoren zum chinesischen Markt an.Auch Malmström mahnte mehr Verlässlichkeit bei Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit an. Sie verwies vor allem auf die Bedeutung einer verlässlichen Rechtsgrundlage für Investoren. "Solide Wirtschaftsentwicklung, Handel und Investitionen brauchen die Achtung der Rechtsstaatlichkeit mit unabhängigen Richtern und Anwälten, die frei und unabhängig arbeiten können. Um ein Unternehmen zu führen und für das alltägliche Leben, brauchen die Menschen Zugang zu freier und unabhängiger Information, Diskussion und Kommunikation. Das sind grundlegende Menschenrechte, die auch im Zeitalter des Internets gelten. Einschränkungen zu online-Bewegungsfreiheit betrifft das Leben der Menschen und Wirtschaftsklima gleichermaßen", sagte Malmström. (02.06.2017/ac/a/m)